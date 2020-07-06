السعودية اليوم / اليونان تسجل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



أثينا 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 6 يوليو 2020 م واس

سجلت اليونان 43 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم، أن من بين الإصابات 852 حالةً لأشخاص عادوا إلى اليونان من الخارج و 1936 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصاً مصابين باليونان، مشيرةً إلى أنها لم تسجل حالات وفاة جديدة ليستقر عدد حالات الوفيات عند 192 حالةً.

// انتهى //

22:27ت م

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أثينا 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 6 يوليو 2020 م واسسجلت اليونان 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم، أن من بين الإصابات 852 حالةً لأشخاص عادوا إلى اليونان من الخارج و 1936 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصاً مصابين باليونان، مشيرةً إلى أنها لم تسجل حالات وفاة جديدة ليستقر عدد حالات الوفيات عند 192 حالةً.// انتهى //22:27ت م0247

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