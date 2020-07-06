السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملة لمكافحة الغسيل العشوائي للسيارات في نطاق بلدية المسفلة



مكة المكرمة 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 6 يوليو 2020 م واس

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة حملة ميدانية موسّعة، على المواقع التي يوجد فيها المخالفون الذين امتهنوا غسل السيارات في الشوارع العامة بطرق عشوائية مخالفة، وجرى خلال الحملة مصادرة وإتلاف ١٨٠ قطعة من الأدوات والبراميل المستخدمة و تسليم العمالة المخالفة لجهات الاختصاص.

و أوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية، المهندس أيمن بن محمد وقاد، أنَّ الفرق الرقابية في البلدية قامت بحملة مكثفة على أماكن وجود المخالفين في الأماكن العامة والشوارع ومواقف السيارات، وذلك في إطار الحملة المستمرة لتوعية الجمهور بأهمية الالتزام بعدم غسل السيارات في غير الأماكن المخصصة لها وعدم التعامل مع هؤلاء المخالفين، لافتاً الانتباه إلى أن البلدية تسعى إلى القضاء على هذه الظاهرة لما تسببه من أضرار للبنية التحتية وإتلاف لطبقات الإسفلت وتحويل الطرق إلى أخاديد وحفر بسبب تراكم مياه الغسيل العشوائي بالإضافة إلى تكاثر البعوض والحشرات وغيرها من الآفات الضارة بمستنقعات المياه.

وأشار “وقاد” إلى ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين للقضاء على هذه الظاهرة السلبية المشوهة للمظهر الحضاري والتقيد بالأنظمة والتعليمات في ظل توفر البدائل النظامية لغسيل السيارات عن طريق المغاسل اليدوية و الآلية المصرحة من قِبل الأمانة والإبلاغ في حال رصد أية مخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 .

// انتهى //

22:05ت م

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