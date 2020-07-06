السعودية اليوم / محافظ ينبع يلتقي بقائد كتيبة مكافحة الشغب 71 بمحافظة ينبع للحرس الوطني



ينبع 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

التقى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة اليوم , بقائد كتيبة مكافحة الشغب 71 بالمحافظة للحرس الوطني المعين العميد خالد بن عواض المطيري.

وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بقائد كتيبة مكافحة الشغب 71 ، وهنأه بالثقة ، متمنياً له التوفيق والسداد في مهمات عمله لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

وعبر العميد المطيري عن شكره وتقديره لمحافظ ينبع على حسن الاستقبال , سائلاً الله تعالى أن يكون عند حسن ظن المسؤولين الذين أولوه هذه الثقة الكريمة.

// انتهى //

21:58ت م

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