السعودية اليوم / زلزال بقوة 4,6 درجات يضرب العاصمة الأفغانية



كابل 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 6 يوليو 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 4,6 درجات اليوم أفغانستان وخصوصاً كابل وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، موضحاً أنه جرى تحديد مركزه على بعد بضع عشرات من الكيلومترات من العاصمة.

وقال المعهد: إن الزلزال وقع في إقليم باغمان الواقع في ولاية كابل.

فيما أكد المتحدث باسم الوزارة الأفغانية لإدارة الكوارث الطبيعية أحمد تميم عظيمي هذه المعلومات، بعدما أشار في وقت سابق إلى أن قوة الزلزال بلغت 5,3 درجات.

ولم تعلن حتى الآن أي حصيلة إصابات أو أضرار مادية، لكن السكان في كابل هرعوا إلى الطرق بسبب قوة الهزة.

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21:58ت م

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