السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا



روما 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 6 يوليو 2020 م واس

سجلت إيطاليا 208 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية اليوم أن أجمالي عدد الإصابات بلغ 241819 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 34869 حالة وفاة, مشيرةً إلى ارتفاع حصيلة حالات الشفاء إلى 192241 حالةً.

// انتهى //

21:57ت م

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روما 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 6 يوليو 2020 م واسسجلت إيطاليا 208 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وثمان حالات وفاة.وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية اليوم أن أجمالي عدد الإصابات بلغ 241819 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 34869 حالة وفاة, مشيرةً إلى ارتفاع حصيلة حالات الشفاء إلى 192241 حالةً.// انتهى //21:57ت م0234

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