شكرا لقرائتكم خبر عن أطلق عياراً نارياً.. ضبط مقتحم متجر بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة الرياض، القبض على شخص اقتحم متجراً بالمجمعة، وأطلق عياراً نارياً دون وقوع إصابات بعد مشادة كلامية مع البائع.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص اقتحم متجرٍ للتموينات بمحافظة المجمعة وبحوزته سلاح ناري من نوع رشاش، وأطلق عياراً نارياً - دون وقوع إصابات - ولله الحمد- ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المحافظة من تحديد هويته والقبض عليه وهو (مواطن في العقد الثالث من العمر)، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه تبين أنه أقدم على ذلك بعد مشادة كلامية بينه وبين البائع بخصوص شراء منتجٍ تبغي، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة .