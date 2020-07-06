شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخصين سرقا محلٍ تجاري في الخبر والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض بوقت وجيزعلى شخصين تورطا بالسطو على محلٍ تجاري في الخبر وسرقته تحت التهديد بالسلاح الأبيض. وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (مواطنيّن اثنين بالعقد الثالث من العمر)، بوقت وجيز، بعد قيامهما بالسطو على محلٍ تجاري في محافظة الخبر، والاستيلاء على مبلغ (6000) ريال، وسرقة جهاز للشحن الآلي به (4000) ريال، وذلك تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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