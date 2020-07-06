التعليم تنهي إجراءات نقل 2806 معلمًا ومعلمة لسد الاحتياج

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التعليم تنهي إجراءات نقل 289 معلمًا ومعلمة لسد الاحتياج
وفقًا لمعايير المفاضلة المعلنة مسبقًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التعليم إنهاء إجراءات نقل عدد من المعلمين والمعلمات لسد الاحتياج.
وقالت وزارة التعليم: إنه بالإشارة إلى البيان الصادر من وزارة التعليم بتاريخ 7/ 8/ 1441 المتضمن عمليات التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق؛ لتوفير المتطلبات اللازمة والحتمية لخطط وبرامج التوظيف للعام الدراسي المقبل، ونظرًا لعدم استكمال تلك المتطلبات؛ بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها جميع دول العالم، وحرصًا من الوزارة على ضمان سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل؛ فقد تم إنهاء إجراءات نقل 289 معلمًا ومعلمة وفقًا لمعايير المفاضلة المعلنة مسبقة.
وأكدت التعليم أنها تعتز بشراكة المعلمين والمعلمات معها، ودورهم الكبير في مواجهة جائحة كورونا، وتفاعلهم الإيجابي الكبير مع طلابهم عن بعد إنهاء العام الدراسي بنجاح، وأنها تثق بوعيهم للظروف الحالية ومتطلبات استمرار العملية التعليمية على أحسن وجه.جديد الأخبار
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