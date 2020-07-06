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ضبط موظف بالنيابة طلب رشوة 110 آلاف ريال لتسليم أصل معاملة قضية متهم
تم القبض عليه بالجرم المشهود لحظة استلامه 30 ألف ريال من المبلغ
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إيقاف موظف في النيابة العامة حصل على رشوة مقابل تسليم متهم أصل معاملة قضيته.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: إنها بالتعاون مع النيابة العامة تم القبض على الموظف في إحدى المناطق بالجرم المشهود لحظة استلامه مبلغ 30 ألف ريال من أصل مبلغ قام بطلبه 110 آلاف ريال رشوة مقابل تسليم مواطن أصل معاملة قضيته ومسح النسخ المؤرشفة لدى النيابة العامة.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين.
كما قدرت الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد.
وأشادت بتعاون الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.جديد الأخبار
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