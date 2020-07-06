إيقاف رئيس وحدة ضبط جنائي طلب هواتف ذكية رشوة لإطلاق سراح 4 وافدين

2020-07-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إيقاف رئيس وحدة ضبط جنائي استغل منصبه بإطلاق سراح 4 وافدين.

وقالت الهيئة: إنه بالتعاون مع وزارة الداخلية (الأمن العام) تم إيقاف رئيس وحدة الضبط الجنائي بأحد أقسام الشرطة برتبة مقدم لقيامه باستغلال منصبه ونفوذه الوظيفي بإطلاق سراح عدد 4 وافدين وكف البحث عنهم وعدم إعادتهم للجهة المختصة؛ وذلك مقابل حصوله على أجهزة هواتف ذكية رشوة.

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وباشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، 105 قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، حيث أكدت أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين.

كما قدرت الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد.

وأشادت بتعاون الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.

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