إيقاف مقيِّمي عقار رفعوا القيمة السوقية لمبنى مليون ريال 

2020-07-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، 105 قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، وكانت أبرزها قضية جاءت بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وبحسب بيان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تم إيقاف ثلاثة أشقاء أحدهم يعمل بأحد القطاعات العسكرية والآخران يعملان (مقيِّمي عقار) بإحدى شركات التقييم المعتمدة لدى وزارة الإسكان واستغلالهم ذلك لمصلحتهم والتواصل مع أصحاب العقار والاتفاق معهم على رفع قيمته عن القيمة السوقية بما يقارب مليون ريال على أن يكون المبلغ الزائد من نصيبهم.

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وأوضحت الرقابة ومكافحة الفساد أنه تم إيقاف الأشقاء الثلاثة بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين.

كما قدرت الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد.

وأشادت بتعاون الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.

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