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#وظائف أمن شاغرة للجنسين بمدينة الملك عبدالله الطبية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن فتح باب القبول والتسجيل على وظائف الأمن للرجال والنساء.
شروط وظائف مدينة الملك عبدالله الطبية
وبينت المدينة الطبية أن الشروط المطلوبة هي:
– التقديم على الوظائف المعلنة على الموقع سيكون ابتداء من يوم الثلاثاء 16/ 11/ 1441هـ الموافق 7 يوليو 2020م، ولمدة 10 أيام.
– يكون التقديم على المدينة الطبية عن طريق الموقع الإلكتروني فقط، ولن يتم قبول أي طلب خلاف ذلك.
– يجب رفع سيرة ذاتية محدثة للوظيفة المطروحة واختيارها حسب ما يتوافق مع المؤهلات والخبرات.
– إن إدخال المؤهلات الدراسية والخبرات والمرفقات ضرورة لاستكمال الطلب واستيفائه لشروط التقديم.
– جميع الوظائف المطروحة للسعوديين فقط.
– عزيزي المتقدم من أجل التقديم على الوظائف من خلال هذه البوابة، يرجى تعطيل مانع النوافذ المنبثقة من متصفحك.
التقديم على وظائف مدينة الملك عبدالله الطبية
وأوضحت المدينة الطبية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف على الرابط التالي: (هنا)
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