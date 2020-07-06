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2020-07-06 سطوا على محل تجاري بالخبر فسقطوا في وقت قياسي جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض في وقت وجيز على شخصين تورطا بالسطو على محلٍ تجاري في الخبر وسرقته تحت التهديد بالسلاح الأبيض. وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (مواطنيّن اثنين بالعقد الثالث من العمر)، بوقت وجيز، بعد قيامهما بالسطو على محلٍ تجاري في محافظة الخبر، والاستيلاء على مبلغ (6000) ريال، وسرقة جهاز للشحن الآلي به (4000) ريال، وذلك تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، لإحالتهما إلى النيابة العامة. جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

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