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هكذا يحميك التباعد الجسدي في الملاهي ومراكز الترفيه
يساهم في صنع أمتع اللحظات بأمان وصحة وسلامة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت هيئة الترفيه أن التباعد الجسدي في مدن الملاهي ومراكز الترفيه، يساهم في صنع أمتع اللحظات بأمان وصحة وسلامة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الترفيه، في تغريدة لها عبر تويتر، أن اشتراطات التباعد الجسدي في مدن الملاهي ومراكز الترفيه هي كافة الإجراءات التنظيمية التي تضمن سلامة وصحة زوار مدن الملاهي ومراكز الترفيه منذ وصولهم للموقع وحتى مغادرتهم بأمان.
ولفتت الترفيه إلى أن ذلك يشمل التنقل والدخول والخروج وتباعد الزوار وترك مسافة بين الألعاب وتحديد الطاقة الاستيعابية للمكان.
وتابعت أنه يمكن الاطلاع على المزيد عبر الرابط التالي هنا.
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