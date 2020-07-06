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حدائق محايل تستقبل الزوار والمتنزهين بعد التعقيم

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2020-07-06

حدائق محايل تستقبل الزوار والمتنزهين بعد التعقيم

وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

استقبلت الحدائق العامة بمحافظة محايل عسير مرتاديها، عقب انتهاء أعمال الصيانة والتأكد من اكتمال منظومة الخدمات والتجهيزات، وذلك بعد رفع أمر منع التجول وعودة الحياة لطبيعتها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي “كوفيد-19”.

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وأكدت البلدية أنها انتهت من تعقيم وتطهير المرافق العامة، ومراعاة النظافة العامة لها، حفاظًا على صحة وسلامة مرتاديها، مشيرةً إلى أنها مكتملة التجهيزات من ألعاب للأطفال ومسطحات خضراء ومظلات، إلى جانب أعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات ومواقف السيارات وبقية الخدمات الأخرى التي توفر قضاء الأوقات السعيدة للأفراد والعوائل.

 

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