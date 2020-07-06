ضبط 41 مخالفة صحية في عسير خلال 48 ساعة

2020-07-06

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - عسير

أتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها أكثر من 123 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة الرقابية.

وأوضح أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، أن الجهود المبذولة عبر الحملات الرقابية جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية؛ وذلك لتعزيز السلامة الغذائية وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

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وأكد الحميدي أنه تم رصد نحو 41 مخالفة صحية وذلك بعد أكثر من 348 جولة ميدانية قام بها المراقبون خلال الـ48 ساعة الماضية.

مخالفات متنوعة:

وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلًا عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

ودعت أمانة منطقة عسير جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

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