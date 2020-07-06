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أفادت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، بأن الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا في البلاد ارتفعت 27 حالة منذ يوم الجمعة إلى 29.920.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة، انخفض بواقع 12 إلى 548، في استمرار للاتجاه النزولي السائد في الأسابيع القليلة الماضية.
06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 09:29 PM
استمرار الاتجاه النزولي للإصابات"كورونا" يقفز بعدد الوفيات في فرنسا إلى 29.920
أفادت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، بأن الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا في البلاد ارتفعت 27 حالة منذ يوم الجمعة إلى 29.920.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة، انخفض بواقع 12 إلى 548، في استمرار للاتجاه النزولي السائد في الأسابيع القليلة الماضية.
، "كورونا" يقفز بعدد الوفيات في فرنسا إلى 29.920 ،
المصدر : الخليج 365
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