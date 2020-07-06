محمد بن مسعود - الدمام - قبضت شرطة منطقة الرياض على شاب في السادسة والعشرين من عمره من أصحاب السوابق بعد إطلاقه النار على عامل محل تموينات بسبب خلاف مالي في المجمعة. وكان مقطع فيديو قد رصد الجريمة. 06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 09:44 PM Advertisements مسلح يطلق النار على عامل بقالة بالمجمعة.. والشرطة تطيح به مسلح يطلق النار على عامل بقالة بالمجمعة.. والشرطة تطيح به قبضت شرطة منطقة الرياض على شاب في السادسة والعشرين من عمره من أصحاب السوابق بعد إطلاقه النار على عامل محل تموينات بسبب خلاف مالي في المجمعة. وكان مقطع فيديو قد رصد الجريمة. الكلمات المفتاحية ، مسلح يطلق النار على عامل بقالة بالمجمعة.. والشرطة تطيح به ،

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