محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 1.049 حالة شفاء أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها حالات وافدة من الخارج؛ ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 1.199 حالة مؤكدة. وأوضحت الوزارة أنها رصدت هذه الإصابات الجديدة بعد إجراء 450 تحليلاً مخبريًّا. وأشارت إلى تسجيل 1049 حالة شفاء و50 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد إصابة 11 تونسيًّا جديدًا بـ"كورونا".. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 1.199 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-06 أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها حالات وافدة من الخارج؛ ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 1.199 حالة مؤكدة. وأوضحت الوزارة أنها رصدت هذه الإصابات الجديدة بعد إجراء 450 تحليلاً مخبريًّا. Advertisements وأشارت إلى تسجيل 1049 حالة شفاء و50 حالة وفاة. 06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 08:29 PM تسجيل 1.049 حالة شفاء تسجيل 1.049 حالة شفاء أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها حالات وافدة من الخارج؛ ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 1.199 حالة مؤكدة. وأوضحت الوزارة أنها رصدت هذه الإصابات الجديدة بعد إجراء 450 تحليلاً مخبريًّا. وأشارت إلى تسجيل 1049 حالة شفاء و50 حالة وفاة. ، إصابة 11 تونسيًّا جديدًا بـ"كورونا".. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 1.199 ،

المصدر : الخليج 365

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