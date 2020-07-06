محمد بن مسعود - الدمام - عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 16.404 سجَّلت الجزائر اليوم الاثنين 463 إصابة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 16404 حالات. وبيَّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي أن اللجنة سجلت 7 وفيات جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 959 وفاة. وأشار إلى تسجيل مغادرة 392 شخصًا المستشفيات بعد خضوعهم للعلاج؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 11884 حالة.

فيروس كورونا الجديد "كورونا" يستمر في الانتشار بالجزائر.. إصابة 463 شخصًا جديدًا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-06 سجَّلت الجزائر اليوم الاثنين 463 إصابة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 16404 حالات. وبيَّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي أن اللجنة سجلت 7 وفيات جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 959 وفاة. Advertisements وأشار إلى تسجيل مغادرة 392 شخصًا المستشفيات بعد خضوعهم للعلاج؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 11884 حالة. 06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 08:28 PM عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 16.404 عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 16.404 سجَّلت الجزائر اليوم الاثنين 463 إصابة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 16404 حالات. وبيَّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي أن اللجنة سجلت 7 وفيات جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 959 وفاة. وأشار إلى تسجيل مغادرة 392 شخصًا المستشفيات بعد خضوعهم للعلاج؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 11884 حالة. ، "كورونا" يستمر في الانتشار بالجزائر.. إصابة 463 شخصًا جديدًا ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" يستمر في الانتشار بالجزائر.. إصابة 463 شخصًا جديدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.