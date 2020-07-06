بالفيديو.. استشاري أمراض باطنية: 80% من مصابي كورونا أعراضهم خفيفة

قال استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري، إننا تعلمنا كثيرًا عن جائحة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه ليس كل من يصاب بالفيروس يموت، وأن80% من الأشخاص أكثر أعراضهم بسيطة.

وأوضح «باهبري»، في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، أن من المصابين من تظهر عليه الأعراض يومًا أو يومين ونصحهم ببنادول وأي علاج خافض للحرارة وتقليل الألم والإسهال، ثم يطبّق الحجر في المنزل الأيام الـ10، أما باقي الـ20% فالأعراض تظهر عليهم كـ«كحة وارتفاع درجات الحرارة لمدة من 4 إلى 5 أيام وضيق في التنفس، مؤكدًا أنهم يحتاجون للذهاب للمستشفى لتقييمهم».

وأكد استشاري الأمراض الباطنية، أنه إذا تم تشخيصك بالكورونا ونصحك الأطباء بالحجر المنزلي بعد ظهور الأعراض، فهذا يعني أن في الأيام السابقة لاكتشاف الإصابة الفيروس كان موجودًا واحتمال أنك نقلته لأحد أفراد أسرتك.

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مشيرًا إلى أن في يومي انتظار النتيجة، من الأفضل تطبيق الحجر داخل غرفة مخصصة يوجد بها شباك لتغيير الهواء يفتح لمدة نصف ساعة ولبس جاونتي حال الخروج منها وحين التواصل مع الأهل لابد من الكمامة، وحذّر من إرسال الزوجة أو الأطفال مثلًا أو أحد المخالطين لمكان آخر كبيت أبيها، فمن المحتمل أن يكون أحدهم مصابًا ولم تظهر عليه الأعراض بعد، مؤكدًا أن الأطفال لا يأتيهم المرض بشكل شديد وينقل الفيروس.

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