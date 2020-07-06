المرور يعلن رسوم رخص السير والقيادة بجميع أنواعها

حددت الإدارة العامة للمرور، الرسوم المقررة لاستخراج رخصة القيادة ورخص السير بأنواعها ورسوم الدراسة في مدارس تعليم القيادة.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن رسوم تجديد رخصة السير السنوي تبلغ 100 ريال، وكذلك رسم التجديد ورسم التالف وبدل فاقد أما رسم نقل الملكية يبلغ 150 ريالًا.

رسوم استخراج وتجديد رخص السير بأنواعها ونقل الملكية من المرور

أما رسوم استخراج رخصة سير نقل خاص تبلغ 200 ريال، وكذلك رسم التجديد السنوي أما رسوم بدل الفاقد أو التالف تبلغ 100 ريال، فيما يبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا، وفقًا لإنفوجراف أعدته الإدارة العامة للمرور.

فيما تبلغ رسوم إصدار رخصة سير حافلة صغيرة 200 ريال، وكذلك رسم التجديد السنوي أما رسوم بدل الفاقد أو التالف تبلغ 100 ريال، فيما يبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

وتبلغ رسوم استخراج رخصة سير سيارة أجرة200 ريال وكذلك رسم التجديد السنوي أما رسوم بدل الفاقد أو التالف تبلغ 100 ريال، فيما يبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.

وأضافت الإدارة العامة للمرور أن استخراج رخصة سير سيارة نقل عام 400 ريال وكذلك رسم التجديد السنوي أما رسوم بدل الفاقد أو التالف تبلغ 100 ريال، فيما يبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300ريال.

وتبلغ رسوم استخراج رخصة سير حافلة عامة 400 ريال، وكذلك رسم التجديد السنوي أما رسوم بدل الفاقد أو التالف تبلغ 100 ريال، فيما يبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300ريال، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

وتبلغ رسوم استخراج مركبة أشغال عامة 300 ريال، وكذلك رسم التجديد السنوي أما رسوم بدل الفاقد أو التالف تبلغ 100 ريال، فيما يبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

رسوم رخص القيادة بأنواعها من المرور

بينما تبلغ رسوم رخصة القيادة الخاصة 40 ريالًا وكذلك رسوم تجديدها سنويًّا أما رسوم استخراج بدل تالف أو مفقود تبلغ 100 ريال، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

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وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن رسوم استخراج رخصة قيادة عامة 40 ريالًا وكذلك تجديدها سنويًّا، فيما تبلغ رسوم استخراج بدل تالف أو مفقود تبلغ 100 ريال.

بينما تبلغ رسوم استخراج تصريح قيادة مؤقت 100 ريال، ورسوم استخراج بدل تالف أو مفقود تبلغ قيمتها 100 ريال، فيما يبلغ إصدار رخصة قيادة مركبات أشغال عامة وتجديدها سنويًّا واستخراج بدل تالف أو بدل مفقود 100 ريال.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن رسوم الدراسة في مدارس تعليم القيادة كالتالي:

1. رسوم التحاق لدورة طالبي رخص القيادة الخصوصي للمنتظم 435 ريالًا.

2. رسوم الالتحاق لدورة رخص القيادة العمومي من منسوبي المؤسسات أو الشركات التي لديها برنامج معتمد لتعليم قيادة السيارات ولطالبي رخص القيادة العمومي من حاملي رخص القيادة الخصوصي سارية المفعول والتي مضى عليها مدة لا تقل عن سنتين 435 ريالًا.

3. رسوم التحاق بدورة القيادة العمومي ممن لا يدخلون ضمن ما سبق 560 ريالًا.

4. رسوم التحاق بدورة خصوصي منتسب 100 ريال.

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