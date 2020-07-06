بنك التنمية الاجتماعية يوضح خطوات التقديم على منتج الامتياز التجاري

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، حزمة من منتجات التمويل لأصحاب الأعمال؛ حيث يتيح البنك فرصة الحصول على تمويل لمساعدة المشروعات على الاستمرار في أنشطتها.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني، شروط وإجراءات الاستفادة من منتج برنامج الامتياز التجاري بهدف دعم الاقتصاد السعودي.

هدف برنامج الامتياز التجاري

وأشار بنك التنمية الاجتماعية، إلى أن برنامج الامتياز التجاري يخدم المؤهلين من أبناء الوطن بعرض عدد من فرص الاستثمار التي تتمتع بنسب ربحية عالية ونسب مخاطر منخفضة وإتاحتها لهم.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، أن برنامج الامتياز التجاري يقوم باستقطاب المشاريع التي ثبت نجاحها وعقد اتفاقيات منح حق الامتياز للراغبين في الاستفادة من خدمات البنك، وخاصة من الشرائح المستهدفة من دعم البنك.

شروط التقديم على المنتج

وحدد بنك التنمية الاجتماعية، الشروط العامة للحصول على منتج الامتياز التجاري، والتي تتمثل في:

1- أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية.

1. أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 ولا يزيد عن 65عامًا.

2. أن يتفرغ لتشغيل مشروعه.

3. لا يجمع بين طلبي تمويل من برامج البنك التمويلية.

4. سلامة السجل الائتماني حسب سياسات البنك.

5. أن يتم قبول المتقدم من قبل الشركة المانحة للامتياز التجاري.

6. اجتياز مرحلة التدريب لدى الشركة المانحة.

7. أن يتم تقديم ضمانات لا تقل عن 30% من قيمة التمويل.

مميزات التقديم على المنتج

وأشار بنك التنمية الاجتماعية، إلى أن منتج الامتياز التجاري له عدد من المزايا التي تميزه عن غيره من البرامج ومنها :

• تمويل بدون فوائد

• يصل مبلغ التمويل إلى أربعة ملايين ريال

• فترة سماح تصل إلى 24 شهرًا

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• متابعة المشاريع أثناء مرحلتي التأسيس والتشغيل وحل العوائق والمشكلات التي تواجه المستفيدين

• دورات تدريبية متخصصة في أساسيات الأعمال على أيدي مدربين مهرة

• تدريب على رأس العمل عند الشركة المانحة للامتياز التجاري

• ورش عمل فنية في الأعمال التجارية للمستفيدين، وذلك للارتقاء بأعمالهم وجعلها أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة.

• تقديم استشارات فنية ومالية وتسويقية للمستفيدين بواسطة مستشارين متخصصين



كما أوضح بنك التنمية الاجتماعية، مميزات نظام حق الامتياز «الفرنشايز» بالمقارنة مع غيره من سبل الاستثمار والتي تتمثل في :

• نشاط مجرب وثبت نجاحه ويحتوي على مخاطر أقل.

• المساندة المستمرة من جانب المانح عند بداية النشاط، وما بعد البداية.

• النشاط تم تأسيسه بشكل جيد وتم تطويره

• صاحب حق الامتياز الفرنشايز لديه خبرة كافية تزيد من نجاح المشروع.

• القدرة على المنافسة في الأسعار وجودة الصنف.

• يحصل على مساعدات فنية وإدارية وتسويقية من المانح.

• يمكن الحصول على قرض من البنك بسهولة

• يمكنه التوسع والانتشار بسهولة.

• السمعة تم اكتسابها من خبرات السنوات الماضية.

• زيادة العائد بتكلفة أقل.

• الاستفادة من الدراسات والأبحاث.

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