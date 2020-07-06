إغلاق 4795 حسابًا تابعًا للمدارس ومكاتب التعليم على وسائل التواصل الاجتماعي

إلغاء المتابعة لقرابة 1.6 مليون حساب..
أغلقت إدارات التعلیم بالمملكة، 4795 حسابًا تابعًا للمدارس ومكاتب التعليم على منصات التواصل الاجتماعي «تويتر وسنابشات وإنستجرام»، وذلك تنفیذًا لقرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بحوكمة منصات التواصل الاجتماعي، بھدف ضبط وتجويد الممارسات الاتصالیة في تلك الحسابات.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بتويتر اليوم الاثنين: «بعد مرور أكثر من شهر على قرار وزير التعليم بحوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي للوزارة؛ لضبط الممارسات الاتصالية وتجويدها في تلك الحسابات؛ تم إغلاق 4795 حسابًا، وإلغاء المتابعة لـ1.577.331 مليون حساب غير منصوص عليها في دليل الحوكمة، وإعادة ترميز وتوحيد الهوية لـ76 ألف حساب».
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