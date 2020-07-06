عاجل-القبض على 4 يمنيين يستهدفون سائقي تطبيقات التوصيل لسلب ممتلكاتهم

صرح المتحدث الإعلامي في شرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الإعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي، مكون من 4 يمنيين من مخالفي نظام أمن الحدود، تورطوا بارتكاب 22 جريمة سلب، تمثلت باستهداف سائقي تطبيقات التوصيل والتحايل عليهم بطلب إيصالهم إلى أحياء وسط الرياض، ومن ثم الاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية وهواتف نقالة تحت تهديد السلاح الأبيض، وقدرت الشرطة قيمة المبالغ المسلوبة بحوالي 28 ألف ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم للنيابة العامة.



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