أمير عسير يكرم رجل مرور أوقف موكبه لمساعدة مسنة

سارع أحد رجال المرور في مدينة أبها، بإيقاف موكب أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وذلك بعد أن رأي سيدة مسنة صادف عبورها الطريق، حيث أوقف الموكب، واستطاعت السيدة العبور.

تكريم وثناء

في الوقت نفسه بادر أمير منطقة عسير، بتكريم رجل المرور ـ العريف فهد بن عبدالله بن سعيد آل ثابت، من إدارة مرور أبها، وذلك تقديرا لتصرفه، كان ذلك أثناء توجهه لعمله في مقر إمارة المنطقة صباح يوم الخميس الماضي.​ وقد حظي هذا الموقف بتقدير من الأمير تركي بن طلال، حيث وجه فور وصوله لمكتبه باستضافة رجل المرور مع قائده المباشر، ووجه شكره وتقديره للعريف فهد آل ثابت على حسن تصرفه في القيام بواجبه، وجعله سلامة المارة فوق كل اعتبار.

ثقة واعتزاز

وبيّن الأمير تركي أن ثقة العريف في قائده هي التي منحته الجرأة على اتخاذ هذا القرار الصائب في تحقيق الهدف من عمله الميداني.​ وأكد أمير منطقة عسير "أن تعمل بإخلاص واجتهاد للمُواطن، ستجد العز والمعزة في كل المَواطن".