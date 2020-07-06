شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 280 ألف حبة كبتاجون و7 كيلو أفيون في تبوك والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنهم رصدوا شخصاً عند محاولته تجاوز حدود المملكة البحرية عبر مسؤوليات قطاع حقل بمنطقة تبوك قادماً من الجانب المصري، مرتدياً بدلة غوص، أثناء محاولته تهريب كمية من الحبوب المخدرة، وعلى الفور تم توجيه الدوريات لموقع الحدث والقبض عليه، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى الجهة ذات الاختصاص .
وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، وسيقفون -بعون الله وتوفيقه- سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.
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