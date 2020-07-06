شكرا لقرائتكم خبر عن " التعليم" تغلق 4795 حساباً تابعًا لها على شبكات التواصل والان نبدء بالتفاصيل

قررت وزارة التعليم إغلاق 4795 حساباً، وإلغاء المتابعة لـ 1.577.331 مليون حساب غير منصوص عليها في دليل الحوكمة، وإعادة ترميز وتوحيد الهوية لـ76 ألف حساب. جاءت الإجراءات بعد مرور أكثر من شهر على قرار وزير التعليم بحوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي للوزارة؛ لضبط الممارسات الاتصالية وتجويدها في تلك الحسابات.

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