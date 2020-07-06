2020-07-06

الصحة تدعو إلى تحميل تطبيقي تباعد وتوكلنا

متابعات الخليج 365 - الرياض

‏وجهت وزارة الصحة دعوة إلى المواطنين والمقيمين لتحميل تطبيقي تباعد وتوكلنا، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة: إن تطبيق تباعد يُمكن من التحقق حال المخالطة للمصابين بكورونا، كما يمكن المصابين من تنبيه المخالطين‎.

أما تطبيق توكلنا فهو يزود المستخدم بتحديثات عن وضعه الصحي، بناء على إصابته أو حالة عزله أو مخالطته.

رابط تحميل تطبيق تباعد:

يمكن تحميل تطبيق تباعد من خلال الرابط التالي: هنا.

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رابط تحميل تطبيق توكلنا:

كما يمكن تحميل تطبيق توكلنا من خلال الرابط التالي: هنا.

شروط التسجيل في توكلنا:

– وجود حساب في أبشر أو تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في أبشر.

– التسجيل للمواطنين والمقيمين.

– التسجيل برقم الهوية وتاريخ الميلاد.

– التقيد بصيغة كلمة المرور، وهي 12 خانة على الأقل، حروف وأرقام إنجليزية على الأقل حرف كبير وحرف صغير ورقم.

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