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الصحة تدعو إلى تحميل تطبيقي تباعد وتوكلنا
ضمن الإجراءات الوقائية من كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجهت وزارة الصحة دعوة إلى المواطنين والمقيمين لتحميل تطبيقي تباعد وتوكلنا، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة الصحة: إن تطبيق تباعد يُمكن من التحقق حال المخالطة للمصابين بكورونا، كما يمكن المصابين من تنبيه المخالطين.
أما تطبيق توكلنا فهو يزود المستخدم بتحديثات عن وضعه الصحي، بناء على إصابته أو حالة عزله أو مخالطته.
رابط تحميل تطبيق تباعد:
يمكن تحميل تطبيق تباعد من خلال الرابط التالي: هنا.
رابط تحميل تطبيق توكلنا:
كما يمكن تحميل تطبيق توكلنا من خلال الرابط التالي: هنا.
شروط التسجيل في توكلنا:
– وجود حساب في أبشر أو تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في أبشر.
– التسجيل للمواطنين والمقيمين.
– التسجيل برقم الهوية وتاريخ الميلاد.
– التقيد بصيغة كلمة المرور، وهي 12 خانة على الأقل، حروف وأرقام إنجليزية على الأقل حرف كبير وحرف صغير ورقم.
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