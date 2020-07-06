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الدمام والأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة متوقعة غدًا
متابعات الخليج 365 - متابعة
من المتوقع أن تصل درجة الحرارة غدًا في كل من الدمام والأحساء إلى 48 درجة وفق توقعات هيئة الأرصاد وحماية البيئة، فيما ستكون 46 مئوية في حفر الباطن.
درجات الحرارة غدًا
أما العاصمة الرياض من المتوقع أن تكون درجة الحرارة بها غدًا 45 درجة وهي نفس الدرجة المتوقعة في وادي الدواسر ورفحاء، فيما ستصل درجة الحرارة في مكة إلى 44 درجة، وفي بريدة 43 بينما ستكون 42 في كل من عرعر وشرورة.
حالة الطقس غدًا
وتوقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، الرياض، نجران والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة. وتكون السماء غائمة جزئيًا على جنوب وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.
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