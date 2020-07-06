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الشرقية تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم بـ49 مئوية

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2020-07-06

الشرقية تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم بـ49 مئوية

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت كل من الدمام والأحساء أعلى درجات الحرارة التي تم رصدها اليوم في مدن ومناطق المملكة حيث بلغت درجة الحرارة في كل منهما 49 درجة.

درجات الحرارة اليوم 

وسجلت كل من القيصومة والرياض ورفحاء 24 درجة، فيما سجلت وادي الدواسر 44 درجة، بينما كانت درجة الحرارة في كل من القصيم والدوادمي 43 درجة والمدينة المنورة 42.

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وكانت أقل درجات الحرارة المسجلة اليوم في الوجه وأبها حيث سجلت المدينتان 32 و 30 درجة على التوالي.

حالة الطقس اليوم 

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية، مكة المكرمة). وسماء غائمة جزئيًا على جنوب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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