مستفيدو سكني يواصلون بناء 1377 قطعة أرض في مخطط درة الجبيلة

2020-07-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

حركة بناء متسارعة يشهدها مخطط درة الجبيلة السكني الواقع في الدرعية غرب مدينة الرياض، وذلك بعد تسلّم المواطنين المستفيدين أراضيهم عبر برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، حيث أسهم الموقع المميّز للمخطط وتكامل اعمال البنية التحتية في اكتمال حجز المخطط خلال وقت قياسي، ما أدى إلى سرعة البدء في أعمال بناء وتشييد الوحدات السكنية ووصولها إلى مراحل متقدّمة.

ويوفّر مخطط درة الجبيلة 1377 قطعة أرض، وزعت على مرحلتين، حيث أتاحت المرحلة الأولى 196 قطعة أرض، بمتوسط مساحات 500 م2، وبمساحة إجمالية للمخطط تبلغ 202 ألف م2، فيما شهدت المرحلة الثانية التي أطلقت في أكتوبر من العام الماضي 1181 قطعة أرض على مساحة إجمالية تزيد على 1,2 مليون م2 وبمتوسط مساحات للقطع 500 م2.

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اختيار المخطط السكني المناسب

ويتيح تطبيق وموقع “سكني” خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية في كافة مناطق المملكة وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد على التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

ويمكن للمستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” ثم اختيار “الحلول السكنية” ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط (هنا) واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد الكترونيًا، تمهيدًا للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

90 ألف قطعة أرض سكنية

يُذكر أن برنامج سكني يستهدف العام الجاري 2020 تسليم أكثر من 90 ألف قطعة أرض سكنية، إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

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