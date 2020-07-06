“إبل” تطلق مشروعًا عالميًا لإنتاج مستلزمات الإبل بـ40 مليون ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المهندس وافي القحطاني عن إطلاق مشروع شركة إبل المتخصصة في مستلزمات وأدوات الإبل بالشراكة مع مصانع عالمية ذات خبرة في مجالات مشابهة لمجال مستلزمات الإبل، وذلك بالتعاون مع نادي الإبل لتكون أول شركة سعودية متخصصة في هذا المجال عالميًا، مشيرًا إلى اكتمال المراحل النهائية لعرض منتجات الشركة مطلع أكتوبر المقبل، من خلال معرض تجاري ومتجر إلكتروني يستهدف ملاك الإبل لتأمين مستلزمات إبلهم محليًا وعالميًا.

توفير مستلزمات الإبل بمواصفات قياسية عالمية

وبيّن رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس وافي القحطاني في تصريح صحافي بأن الإبل كانت لا تحظى سابقًا بوجود شركات متخصصة تعمل على تأمين مستلزماتها وفق مواصفات قياسية عالمية على غرار ما هو معمول به بالمجالات الأخرى، منوهًا بأن الفكرة أتت بعد طرح نادي الإبل للفرص الاستثمارية للراغبين في الاستثمار في هذا المجال.

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وأوضح أيضًا أن حجم الاستثمار الكلي في هذا المشروع ما يقارب ٤٠ مليون ريال على ثلاثة مراحل، وأن شركة إبل تسعى في المرحلة الثانية من المشروع إلى توطين صناعة بعض المنتجات في ظل الدعم الحكومي الكبير لتوطين الصناعات لرفع الناتج المحلي وزيادة صادرات المملكة.

ونوّه القحطاني بأن هذا المجال أصبح جاذبًا للاستثمار في ظل ما تقدمه حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله من دعم واهتمام لامحدود وبإشراف مباشر من سعادة رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين.