دراسة : الرياضة تمنع فقدان البصر بنسبة 45 %

2020-07-06

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أظهرت دراسة جديدة أجرتها كلية الطب بجامعة فيرجينيا الأمريكية، أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تقلل من خطر ضعف البصر أو فقدانه بنسبة تصل إلى 45٪.

وقال الباحثون إن نتائج الدراسة أظهرت بأن التمارين الرياضية تساهم في إبطاء أو منع تطوير الضمور البقعي الذي يسبب فقدان الرؤية.

نصائح لتقليل الخطورة

وحول الضمور البقمي يقول استشاري طب وجراحة العيون الدكتور أحمد قطب لـ” متابعات الخليج 365“، مرض الضمور البقعي يسبب تدمير الشبكية بشكل تدريجي مما يؤدي إلى ضعف النظر، وفي حالات نادرة قد يسبب العمى الكلي، وهذا المرض شائع الحدوث عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وأيضًا يصيب الأطفال إذ يحدث في الضمور البقعي تلف في منطقة في الشبكية تسمى “البقعة”، وهي منطقة مسؤولة عن الرؤية المركزية الحادة، والتي تتيح رؤية الأشياء التي أمام العين مباشرة، وفي بعض الحالات يتطور المرض ببطء شديد، وفي حالات أخرى يتقدم المرض بشكل أسرع وقد يؤدي إلى فقدان الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، و”البقعة” تتكون من ملايين الخلايا التي تستشعر الضوء وتوفر رؤية مركزية حادة، وهي الجزء الأكثر حساسية من شبكية العين.

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نظام صحي غذائي

ولفت إلى أنه مع تطور المرض تتراجع القدرة على رؤية الوجوه وقيادة السيارة والقراءة والكتابة أو الطهي وغيرها من الأعمال.

وأكّد أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر أو إبطاء تقدمه عبر تجنب التدخين، وممارسة الرياضة، والحفاظ على مستويات طبيعية لضغط الدم والكوليسترول، وتناول نظام صحي غني بالخضراوات والخضراوات الورقية والأسماك.

تفاصيل الدراسة الأمريكية

أثناء الدراسة، تم اختبار أوّلي يقارن بين الفئران التي تم إخضاعها لنظام رياضي، وبين مجموعة أخرى من الفئران التي لم يتم إخضاعها للتمارين الرياضية. ووجد الباحثون أن الفئران التي مارست الرياضة، كانت أقل عرضة لفرط نمو الأوعية الدموية الذي يتسبب بمشاكل في الرؤية داخل العينين بنسبة 45٪.

ونقلت صحيفة “ساينس ديلي” عن الدكتور برادلي غلفاند، من مركز UVA للعلوم المتقدمة للرؤية، أن الكثير من استطلاعات الرأي عن تأثير التمارين الرياضية في تقوية البصر، أظهرت نتائج مشابهة لنتائج الدراسة الجديدة.

وأشار غلفاند إلى أن بداية فقدان الرؤية غالبًا ما يرتبط بانخفاض في معدل ممارسة التمارين الرياضية، وأكد على الحاجة لإجراء المزيد من الدراسات في هذا الخصوص للوصول إلى نتائج نهائية، بحسب ما ورد في صحيفة إنديان إكسبرس أونلاين.

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