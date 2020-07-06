عسير تسجل 692 حالة كورونا جديدة

2020-07-06

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - عسير

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين عن تسجيل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في منطقة عسير.

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توزيع حالات كورونا الجديدة في عسير

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة بمنطقة عسير سجلت في محافظة خميس مشيط بواقع 364 إصابة، ومدينة أبها 65 إصابة، ومحافظة بيشة 52 إصابة، ومحافظة محايل عسير 23 إصابة، ومحافظة رجال ألمع 28 إصابة ومحافظة المجاردة 12 إصابة، ومحافظة النماص 45 إصابة، ومحافظة ظهران الجنوب إصابة واحدة، ومركز بللسمر 24 إصابة، ومحافظة أحد رفيدة 11 إصابة، ومركز البشاير 6 إصابات، محافظة سبت العلاية 15 إصابة، ومحافظة تنومة 10 اصابات، ومحافظة سراة عبيدة 3 إصابات، ومركز المضة 11 إصابة، ومحافظة تثليث 5 إصابات، ومحافظة الحرجة 9 إصابات، ومركز القحمة 6 إصابات، ومركز الفرشة إصابتين.

إجمالي حالات كورونا في عسير

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة عسير حتى اليوم 10,872 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 4,616 حالة، وبلغ عدد الوفيات 23 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 6,233 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل (4207) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى (213,716) إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي (149,643) حالة، وبلغ عدد الوفيات (1,986) حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة (62,114) حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة (2,254) حالة.

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