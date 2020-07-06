السعودية تزف بشرى.. فتح باب التسجيل للحج عبر هذا الرابط

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 6 يوليو 2020 07:20 مساءً - ‏9 دقائق مضت أخبار السعودية 11 زيارة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الاثنين، عن بدء تلقي طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام وذلك بداية من اليوم وحتي التاسع عشر من شهر ذي القعدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر أن غير السعوديين المقيمين داخل المملكة يستطيعون التقديم لأداء فريضة الحج لهذا العام وذلك من خلال التسجيل وفق الشروط الصحية والتنظيمية.

وأكدت الوزارة، أن التسجيل الإلكتروني سيكون عبر الرابط التالي: «Localhaj.haj.gov.sa

?».