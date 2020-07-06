السعودية تنجو من كارثة تستهدف شبابها

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 6 يوليو 2020 07:20 مساءً - ‏19 دقيقة مضت أخبار السعودية 18 زيارة

أحبطت السلطات السعودية اليوم الاثنين، محاولة لتهريب 280 ألف حبة “كبتاجون”، و7 كجم من مادة الأفيون.

جاء هذا بحسب إعلان حرس الحدود السعودي في منطقة تبوك.

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وأشار متحدث حرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، إلى أن “المتابعة المستمرة في رصد الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة أسفرت، عن القبض على المتورط في محاولة تهريب المواد المخدرة، وهو شخص من الجنسية المصرية، وذلك بعد رصد محاولة تجاوزه بحرا حدود المملكة”.

وأوضح، أنه “تم رصد شخص عند محاولته تجاوز حدود المملكة البحرية عبر مسؤوليات قطاع حقل بمنطقة تبوك قادما من الجانب المصري، مرتديا بدلة غوص، وعلى الفور تم توجيه الدوريات لموقع الحدث والقبض عليه، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى الجهة ذات الاختصاص”.

وأكد أن “رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود”.