، "إبل".. أول شركة سعودية متخصصة عالميًا في إنتاج مستلزمات الإبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - برأس مال يتجاوز 40 مليون ريال وعلى 3 مراحل

كشف المهندس وافي القحطاني، عن إطلاق مشروع شركة إبل المتخصصة في مستلزمات وأدوات الإبل بالشراكة مع مصانع عالمية ذات خبرة في مجالات مشابهة لمجال مستلزمات الإبل، بالتعاون مع نادي الإبل لتكون أول شركة سعودية متخصصة في هذا المجال عالميًا.

وأشار إلى اكتمال المراحل النهائية لعرض منتجات الشركة مطلع أكتوبر المقبل، من خلال معرض تجاري ومتجر إلكتروني يستهدف ملاك الإبل لتأمين مستلزمات إبلهم محليًا وعالميًا.

وبيّن رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس وافي القحطاني، أن الإبل لا تحظى سابقًا بوجود شركات متخصصة تعمل على تأمين مستلزماتها وفق مواصفات قياسية عالمية، على غرار ما هو معمول به بالمجالات الأخرى، منوهاً بأن الفكرة أتت بعد طرح نادي الإبل للفرص الاستثمارية للراغبين في الاستثمار في هذا المجال.

وأوضح أن حجم الاستثمار الكلي في هذا المشروع ما يقارب 40 مليون ريال على ثلاث مراحل، مبينًا أن شركة إبل تسعى في المرحلة الثانية من المشروع إلى توطين صناعة بعض المنتجات في ظل الدعم الحكومي الكبير لتوطين الصناعات لرفع الناتج المحلي وزيادة صادرات المملكة.

ولفت "القحطاني" إلى أن ذلك المجال أصبح جاذباً للاستثمار في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- من دعم واهتمام لا محدود وبإشراف مباشر من رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس المنظمة الدولية للإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة إبل عماد الرشيد، أنه تم الاعتماد في دراسة المنتجات التي تعتزم شركة إبل في إنتاجها على نقل الخبرات العالمية في مجال تصنيع مستلزمات الإبل، إضافة إلى دراسة احتياجات ملاك الإبل، موضحاً أن أصناف ومنتجات شركة إبل في مرحلتها الأولى ستشمل الزي والإكسسوارات وأدوات التنظيف والتجميل، والمكملات الغذائية، إضافة إلى أدوات ومستلزمات النقل والإيواء.