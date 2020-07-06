شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن إختطاف فتاة ورميها عارية في منطقة خالية من السكان (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاثنين ، ٠٦ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٥٠ مساءً (أخبار الخليج 365 / متابعة خاصة )

عثر أمس، على فتاة مكبلة ومجردة من ملابسها، وهي تنزف من أنحاء مختلفة من جسدها، جراء إصابتها بآلة حادة.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وقالت مصادر صحفية أن الفتاة التي عثر عليها، اختطفت أثناء خروجها من منزلها لشراء بعض متطلبات أسرتها الجمعة الماضية.

وفي التفاصيل : سارع رجال الأجهزة الأمنية في المغرب إلى تعقب حادثة اختفاء فتلة تبلغ من العمر 18 عاما، بعد ورود بلاغ من ذويها يفيد باختفائها بشكل غامض لمدة ثلاثة أيام.

وتنحدر الضحية التي تدعى "هاجر" من إقليم وزان، والتي اختفت عن الأنظار في ظروف غامضة، بعد أن غادرت منزل أسرتها، يوم الجمعة، لجلب بعض الحاجيات، غير أن تأخرها في العودة أثار شكوكا لدى أسرتها.

وبعد تكثيف بحث مضنٍ من قبل الأسرة، تم العثور على حذاء المجني عليها، فقامت بإبلاغ الجهات الأمنية، التي عثرت عليها في مكان خال من السكان وغير بعيد عن منزل أسرتها.

وتم نقل المجني عليها للمستشفى، للعلاج ولمعرفة إن كانت قد تعرضت للاغتصاب، فيما لا تزال التحقيقات جارية للوصول إلى الجناة.

وفي وقت سابق هز انتشار خبر اغتصاب طفلة مغربية بعمر ست سنوات من قبل رجل أربعيني الرأي العام، وأحدثت أنباء عن تنازل والد الضحية وإطلاق سراح المتهم موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي إزاء ما اعتبر تساهلا في قضايا اغتصاب الأطفال.





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