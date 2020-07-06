شكرا لمتابعة خبر عن تسريبات لسعوديين مغرر بهم في خيمة القذافي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أثار الكاتب الصحفي طارق عبدالحميد الحيرة بتصريح له يكشف خبايا جديدة متعلقة بخيمة القذافي وتسريبات أعداء المملكة. أثار الكاتب الصحفي طارق عبدالحميد الحيرة بتصريح له يكشف خبايا جديدة متعلقة بخيمة القذافي وتسريبات أعداء المملكة. وقال "عبدالحميد" عبر برنامج "بدقة:" قد نسمع تسجيلات لبعض السعوديين المغرر بهم في خيمة القذافي ". وألمح بوجود بعض السعوديين متورطين في التآمر على المملكة على غرار الرموز التي فٌضحت في الكويت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسريبات لسعوديين مغرر بهم في خيمة القذافي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.