شكرا لمتابعة خبر عن الطيران المدني يكشف أعداد العائدين إلى المملكة عبر مبادرة «عودة آمنة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة الطيران المدني أعداد العائدين إلى المملكة عبر مبادرة «عودة آمنة»

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، إبراهيم الروساء، أن المبادرة ساهمت في عودة 55 ألف مواطن ومواطنة وذلك منذ شهر إبريل الماضي.

وأكد، في مداخلة له بقناة العربية، أن تم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المسافرين والعاملين في المطار.