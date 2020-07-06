شكرا لمتابعة خبر عن التعليم: إغلاق 4795 حسابا وإلغاء المتابعة لـ 1.577.331 مليون (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت وزارة التعليم من ضبط الممارسات الاتصالية حيث تم إغلاق 4795 حساباً، تمكنت وزارة التعليم من ضبط الممارسات الاتصالية حيث تم إغلاق 4795 حساباً، وجاء ذلك بعد مرور أكثر من شهر على قرار وزير التعليم بحوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي للوزارة. كما تمكنت الوزارة من إلغاء المتابعة لـ 1.577.331 مليون حساب غير منصوص عليها في دليل الحوكمة، وإعادة ترميز وتوحيد الهوية لـ76 ألف حساب.

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