شكرا لمتابعة خبر عن حائل لم تُسجل حالات تعاف من فيروس كورونا لمدة 7 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

لم تُسجل حائل على مدار الـ7 أيام الماضية، أي حالات تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، عن تسجيل 78 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، منها 65 حالة في مدينة حائل، و5 حالات في محافظة الحائط، و4 حالات في محافظة موقق، وحالتين في محافظة السليمي، وحالة واحدة في كل من محافظتي الغزالة وبقعاء.

وارتفع عدد الإصابات إلى 2008 إصابة، منها 1376 حالة نشطة، و629 حالة تعافٍ، و3 حالات وفاة.