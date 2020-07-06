شكرا لمتابعة خبر عن فوائد الإقلاع عن الشيشه لمرضى الضغط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، فوائد الإيقلاع عن الشيشه لمرضى الضغط.

وذكر على حسابه الرسمي بموقع تويتر أن الشيشه تزيد ارتفاع الضغط لمريض الضغط، مضيفاً أن التوقف عنها يساعد في التحكم بالضغط.

وأكد أن الإقلاع عن الشيشه يساعد أيضا في تقليل جرعة الدواء المطلوبة بالنسبة لمرضى الضغط، بالإضافة إلى تقليل احتمالية المضاعفات المستقبلية، وتحسين وظائف الرئه مع مرور الوقت.