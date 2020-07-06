شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية : لا نقبل بأي تهديد لاستقرار المنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن المملكة لا تقبل بأي تهديد لاستقرار المنطقة.

وأدان التدخلات الإقليمية التخريبية في الدول العربية، مشددًا على ضرورة عدم التدخل في شؤونها.

وأضاف، في تصريحات له اليوم، أن التدخلات الإقليمية تتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي.