شكرا لمتابعة خبر عن نزار باهبري يحذر من إرسال أهل مصاب الكورونا إلى بيت آخر (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):حذر الدكتور نزار باهبري من انتقال أسرة المصاب بكورونا إلى منزل أخر، موضحًا أنه قد يكون أحدهم يحمل الفيروس ولم يظهر عليه.
وطالب بأن يتم عزل المصاب وأسرته والحرص في التعامل مع بعضهما البعض بدلًا من نشر المرض بانتقالهم إلى منزل الجد أو الأقارب.
وأضاف أن 80% من مصابي كورونا أعراضهم خفيفة ولا حاجة لزيارتهم المستشفى.
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