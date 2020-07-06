شكرا لمتابعة خبر عن تواصل أعمال بناء الوحدات السكنية بمخطط “درة الجبيلة” في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): يواصل مستفيدي برنامج سكني، التابع لوزارة الإسكان، أعمال بناء الوحدات السكنية في مخطط “درة الجبيلة” بالرياض. يواصل مستفيدي برنامج سكني، التابع لوزارة الإسكان، أعمال بناء الوحدات السكنية في مخطط “درة الجبيلة” بالرياض. وشهد المخطط حركة بناء متسارعة بفضل موقعه المتميز بغرب مدينة الرياض. يذكر أن المخطط يتضمن أكثر من 2400 قطعة، ويبلغ متوسط مساحة القطعة 500 م2.

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