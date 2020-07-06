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بيان من السفارة في اليابان بعد ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت سفارة المملكة في اليابان، أنها تواصل متابعة آثار الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها مناطق متفرقة داخل اليابان.

وأوصت السفارة، المواطنين بمتابعة تعليمات السلطات الرسمية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يتم التواصل مع السفارة عبر الأرقام التالية 09055833862 ، 0335895242 .

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وتسببت الأمطار في حدوث فيضانات وانهيارات طينية؛ ما أدى إلى مقتل 44 شخصا على الأقل حتى الآن.

من جانبها، رفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مستوى التحذير إلى أعلى مستوى في أجزاء من محافظات فوكوكا وناجازاكي وساجا.

وأكدت أنه يجب على السكان في تلك المناطق أن يكونوا في حالة تأهب قصوى للكوارث مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية حتى صباح الثلاثاء.

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