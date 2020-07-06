غرفة حائل تعلن 3 دورات مجانية عن بعد بمجال التقنية مع شهادات معتمدة

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تعلن غرفة حائل عن طرح (3) دورات مجانية عن بعد مع شهادات معتمدة (للرجال والنساء) من خلال مبادرة (لقاءات تقنية) خلال شهر يوليو 2020م على النحو التالي: – مهارات الأمن السيبراني

موعد الدورة: الإثنين 1441/11/15هـ (الموافق 2020/7/6م) من الساعة 9:00 مساءاً (لمدة 3 ساعات). – تحليل البيانات وأهم أدواته

موعد الدورة: الإثنين 1441/11/22هـ (الموافق 2020/7/13م) من الساعة 9:00 مساءاً (لمدة 3 ساعات). Advertisements – تطوير تطبيقات الهواتف الذكية

موعد الدورة: الإثنين 1441/12/6هـ (الموافق 2020/7/27م) من الساعة 9:00 مساءاً (لمدة 3 ساعات). طريقة التسجيل: يبدأ التسجيل من اليوم الأحد 1441/11/14هـ عن طريق اختيار الدورة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/3eLhwD7 #دورات_عن_بعد تفاصيل أكثر:

https://training.hc.org.sa/





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