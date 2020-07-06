شرطة الرياض تسقط عصابة يمنية ارتكبت 22 حادثة سلب

مكونة من 4 أشخاص.. تستهدف سائقي تطبيقات التوصيل
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكوَّن من «أربعة يمنيين من مخالفي نظام أمن الحدود»، تورطوا بارتكاب «22» حادثة من جرائم السلب.
تمثلت الجرائم في استهداف سائقي تطبيقات التوصيل والتحايل عليهم بطلب إيصالهم إلى أحياء وسط مدينة الرياض، ومن ثم الاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية وهواتف نقالة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وقُدّرت قيمة المبالغ المسلوبة بحوالي «28.000 » ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة.
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